TRE-BA terá plantão de atendimento aos eleitores de Camaçari durante votação do 2º turno

No próximo domingo (27), eleitores de Camaçari voltarão às urnas para o segundo turno, com a escolha do novo prefeito. Quem tiver alguma dúvida durante a eleição, poderá contar com o Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE) e a Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Os dois setores do Regional baiano estarão de plantão no sábado (26) e domingo. O atendimento estará disponível por WhatsApp e telefone, pelo número (71) 3373-7000 e no Telegram (@maiatrebot).