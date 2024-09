TRE derruba propaganda de campanha de Ramagem que associava Paes ao assassinato de Marielle

O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) determinou a retirada de uma propaganda da campanha do candidato à prefeitura Alexandre Ramagem (PL). A decisão foi tomada após a constatação de irregularidades no trecho da campanha, que fazia uma associação subliminar entre o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e o crime envolvendo o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em março de 2018. A propaganda mencionava Chiquinho Brazão, deputado federal banido do União Brasil, que está preso desde março deste ano. O parlamentar foi secretário municipal de Eduardo Paes até o início de 2023.

A campanha de Ramagem sugeria um elo entre Paes e o crime, utilizando a figura de Brazão, que é acusado, junto com seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Estado, de serem os mentores do assassinato. Eduardo Paes e Alexandre Ramagem lideram as pesquisas prévias de opinião para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. Paes mantém uma liderança consolidada, enquanto Ramagem tem mostrado crescimento nas últimas pesquisas

*Com informações de Rodrigo Viva

