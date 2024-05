TRE-RJ retoma julgamento que pode cassar Cláudio Castro nesta 5ª

Sessão foi suspensa depois de pedido de vista do juiz Marcello Granado; o relator Peterson Simão votou pela cassação

Em nota, a defesa do governador Cláudio Castro (foto) diz que mantém “confiança na Justiça Eleitoral” e que “ainda que não foram apresentados nos autos do processo elementos novos que sustentem as denúncias” Sérgio Lima/Poder360

Bruna Aragão 23.mai.2024 (quinta-feira) – 6h01



O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) retoma nesta 5ª feira (23.mai.2024) a análise de um pedido de cassação do mandato do governador fluminense, Cláudio Castro (PL), do vice-governador, Thiago Pampolha (MDB), e do presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL).

O julgamento, iniciado na 6ª feira (17.mai.2024), havia sido suspenso depois do pedido de vista (mais tempo para a análise) de 10 dias do juiz Marcello Granado.

Na ocasião, o relator, juiz Peterson Barroso Simão, votou pela cassação de mandato e inelegibilidade do chefe do Executivo estadual por 8 anos. Votou também pela cassação do vice-governador Thiago Pampolha e pela cassação e inelegibilidade do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar. A inelegibilidade de Pampolha não está em julgamento por ele ter ingressado na chapa de Castro pouco antes do pleito de 2022.

O relator entendeu que a falta de transparência dos políticos no uso da máquina pública dificultou a análise dos cidadãos em relação ao uso da verba pública durante o período eleitoral. Segundo o juiz, houve abuso de poder político e econômico e irregularidades em folhas de pagamento da Fundação Ceperj (o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro) e da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) em 2022.

Os demais 6 juízes devem avaliar nesta 5ª (23.mai) a acusação da Procuradoria Regional Eleitoral do Estado de que os políticos utilizaram servidores temporários como cabos eleitorais, além da máquina pública estadual com a finalidade de escoar recursos públicos. Eis a íntegra (PDF – 3 MB).

Em nota, a defesa de Castro diz que mantém “confiança na Justiça Eleitoral” e que “ainda que não foram apresentados nos autos do processo elementos novos que sustentem as denúncias”.

Também estão sendo julgados demais 9 investigados. São eles:

o deputado estadual Léo Vieira (PL-RJ); o deputado federal Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ); o deputado federal Max Lemos (PDT-RJ); o ex-presidente da fundação Ceperj Gabriel Rodrigues Lopes; o secretário do governo estadual do Rio de Janeiro Bernardo Rossi; a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa Dani Barros; os suplentes de deputado federal Gutemberg de Paula Fonseca e Marcos Venissius da Silva Barbosa; e o ex-secretário estadual de Trabalho e Renda Patrique Welber Atela de Faria. Esta reportagem foi escrita pela estagiária de jornalismo Bruna Aragão sob a supervisão do editor Matheus Collaço.