TRE-RR solta empresário acusado de compra de votos com dinheiro encontrado em cueca

Renildo Lima é conhecido por ser o proprietário da Asatur, uma empresa de transporte público, e da Voare, que atua no setor de táxi aéreo

Reprodução/Facebook/ Reprodução/Política Macuxi

O Ministério Público Eleitoral (MPE) havia solicitado a prisão de Lima ou, alternativamente, uma multa de R$ 60 mil



O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) decidiu liberar Renildo Lima, empresário e esposo da deputada federal Helena da Asatur (MDB-RR). Ele havia sido detido pela Polícia Federal com R$ 500 mil em dinheiro, parte do montante encontrado escondido em sua cueca. Lima foi preso em flagrante sob a acusação de envolvimento em compra de votos e formação de quadrilha. O Ministério Público Eleitoral (MPE) havia solicitado a prisão de Lima ou, alternativamente, uma multa de R$ 60 mil. No entanto, o juiz Breno Jorge Coutinho não acatou essa solicitação e optou por conceder a liberdade ao empresário. Apesar disso, ele impôs algumas condições, como um toque de recolher e a obrigação de se apresentar ao juiz a cada dois meses.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A deputada Helena da Asatur se manifestou sobre a situação, negando que o dinheiro encontrado com seu marido estivesse relacionado à compra de votos. Ela argumentou que movimentar recursos próprios não configura, por si só, uma atividade ilegal. A defesa de Lima busca esclarecer os fatos e afastar as acusações que pesam sobre ele. A Polícia Militar de Roraima também se pronunciou, informando que a corregedoria está acompanhando o desenrolar do caso. Além disso, foi destacado que os policiais envolvidos na operação estavam fora de serviço no momento da prisão. Renildo Lima é conhecido por ser o proprietário da Asatur, uma empresa de transporte público, e da Voare, que atua no setor de táxi aéreo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA