TRE-SP faz alerta contra golpe da falsa convocação de mesário

São Paulo — O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) divulgou um alerta para os eleitores sobre uma falsa mensagem que usa o nome do órgão para fazer uma falsa convocação de mesários para o segundo turno da eleição municipal.

De acordo com o TRE-SP, os criminosos buscam roubar dados para realizar golpes. A mensagem leva a um site que aparenta ser a página oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas que na verdade é um endereço oculto que induz a pessoa a digitar dados confidenciais.

“Para atrair a atenção das pessoas, a mensagem falsa também traz um conteúdo alarmante sobre a solicitação de dispensa para a convocação de mesário, informando que a multa seria de “R$ 1.064,10 + 50% do salário mínimo, sendo total de R$ 1.770,10. A multa será enviada no IPTU ou contas essenciais (contas de energia ou água) do CPF do mesário ou dos pais’”, diz o TRE-SP.