TRE-SP terá plantão para regularizar título de eleitor e distribuição de sorvetes para jovens

O prazo final de regularização do Título de Eleitor está chegando e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) vai trabalhar na capital paulista durante o feriado desta quarta-feira, no Dia do Trabalho (1) e também no próximo fim de semana. Ainda, em ação do grupo Girl Up, serão distribuídos sorvetes em cartórios eleitorais para os jovens que fizerem o alistamento nos dias de plantão. Os brasileiros têm até o dia 8 de maio para regularizar situação eleitoral. Neste ano, a Justiça Eleitoral voltou a exigir que a emissão dos títulos seja feita de forma presencial. Além disso, serão realizadas visitas em 50 escolas da cidade para a distribuição de folhetos sobre a importância do voto desse público.

Nesta quarta-feira (1), os doces serão entregues nos cartórios do Campo Limpo (rua Américo Falcão, 251, zona sul), e de Cidade Tiradentes (rua Álvaro da Costa, 28, zona leste). Já no sábado (4), os sorvetes estarão disponíveis no Grajaú (rua Antônio Carlos Tacconi, 45, também na zona sul) e no Bom Retiro (rua Antônio Coruja, 99/109, centro). No último dia de plantão, no domingo (5), as organizações estarão em quatro locais: na Bela Vista (avenida Brigadeiro Luís Antônio, 453, região central), em Pirituba (avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 4.586, zona norte) e em Paraisópolis (rua Ibiapaba, 422, zona sul). A capital paulista tem passe livre no transporte aos domingos, com isso, os eleitores poderão ir ao cartório de ônibus de forma gratuita. Para mais informações acesse aqui. O órgão pretende registrar o título de cerca de 2 milhões de jovens a partir de 16 anos.

Confira os endereços dos cartórios onde serão distribuídos os sovertes:

Campo Limpo: rua Américo Falcão, 251 257 – Vila Pirajussara

Cidade Tiradentes: rua Àlvaro da Costa, 28 – Guaianases

Grajaú: rua Antônio Carlos Tacconi, 45 – Cidade Dutra

Centro/República: rua Antônio Coruja, 99/109 – Bom Retiro

Bela Vista: avenida Brigadeiro Luís Antônio, 453

Pirituba: av. Raimundo Pereira de Magalhães, 4.586

Paraisópolis: rua Ibiapaba, 422 – Vila Sônia

Vila Jacuí: r. Cel. Manuel Feliciano de Souza, 134a