Trecho de rodovia atingida por rompimento de barragem desaba em Mato Grosso do Sul

Um trecho do km 500 da BR-163, em Mato Grosso do Sul, desabou nesta quarta-feira (21), após ser atingido pelo rompimento da barragem de um condomínio na manhã desta terça-feira (20). Segundo a CCR MSVia, concessionária que administra a via, o desabamento já “estava previsto” por conta do comprometimento da parte da pista. A previsão é de que o tráfego no local seja totalmente liberado em até 15 dias. Neste período, o fluxo dos carros segue em sistema de “pare e siga”, quando uma das faixas fica interditada, enquanto o tráfego flui pela outra faixa de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul.

Segundo a CCR, equipes de operação, conservação e engenharia atuam na estabilização da área para, assim, reconstruir a parte danificada do pavimento. As obras são realizadas 24 horas por dia, em regime de revezamento das equipes. O plano de contingência para segurança da rodovia e de seus clientes segue com apoio da Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas fatais. A corporação afirma que uma casa foi "totalmente atingida pela água", enquanto outras duas estruturas de criação de animais foram danificadas. A equipe de resgate apontou que o condomínio estava sem o certificado de vistoria atualizado. A reportagem não conseguiu contato com a gestão do local.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Tamyres Sbrile