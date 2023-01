Tréllez e Léo Gamalho podem atuar juntos no Vitória?

O Vitória tem dois centroavantes experientes no elenco. Ídolo do clube, Santiago Tréllez tem serviços prestados e já abriu a contagem da artilharia em 2023. Atual dono da camisa 9, o colombiano marcou o único gol do jogo contra o Jacuipense e garantiu a classificação à fase de grupos da Copa do Nordeste, no último domingo (8).

Nesta temporada, ele terá a concorrência de Léo Gamalho. Contratado com status de principal reforço da temporada, o goleador de 36 anos aguarda regularização para ficar à disposição do técnico João Burse e entrar na briga por uma vaga de titular no time.

Ciente da concorrência, Santiago Tréllez acredita que ela será boa para os próprios atletas e para o clube ao longo da temporada. Na avaliação dele, é possível, inclusive, que Léo Gamalho atue ao lado dele em determinados jogos.

“Eu penso que se a gente quer alcançar grandes objetivos, tem que ter dois ou três jogadores bons por posição. Tanto para ele, quanto para mim, acho que é bom ter essa concorrência que a gente sabe que vai ter. Logicamente que a decisão de quem vai jogar é do treinador. Mas sei que Léo vai ajudar muito a gente. E pode ter certeza que vão ter jogos que a gente vai poder jogar junto. Temos características parecidas, mas também meio diferentes”, disse Tréllez, 32 anos.

Além de Léo Gamalho e Santiago Tréllez, o Vitória tem um terceiro centroavante no elenco. Revelado na base rubro-negra, Wanderson, 19 anos, acabou de ser provido ao profissional e fez o primeiro jogo com a camisa principal do clube na estreia da temporada.

Depois de vencer Cordino e Jacuipense na Copa do Nordeste, o Vitória tentará ter sucesso também na estreia do Campeonato Baiano. Na quinta-feira (12), às 19h15, o Leão faz o primeiro jogo do estadual contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.