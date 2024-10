Trens do VLT de Salvador são transportados para procedimentos na fábrica em São Paulo

Os novos trens do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana, adquiridos pelo Governo da Bahia, deixaram o estado do Mato Grosso, nesta terça-feira (15), a caminho de São Paulo, na sede da CAF, empresa fabricante do equipamento, localizada em Hortolândia (SP), para procedimentos de restabelecimento técnico e operacional.

A previsão é de que os 40 trens começarão a ser enviados para Salvador no segundo semestre de 2025. O planejamento do VLT abrangerá três trechos: da Ilha de São João à Calçada, de Paripe a Águas Claras e de Águas Claras à orla de Piatã. No total, o percurso será de 36,4 quilômetros, com 34 paradas.

O orçamento total das obras, somando os três lotes, ultrapassa R$ 5 bilhões. Por onde passar, o modal oferecerá transporte rápido, seguro, confortável e será um vetor de desenvolvimento econômico.