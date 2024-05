Trens voltam a funcionar de forma emergencial e gratuita na região metropolitana de Porto Alegre

A circulação dos trens na região metropolitana de Porto Alegre foi retomada de forma emergencial e gratuita pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) nesta quinta-feira (30). O serviço, que estava paralisado desde o início de maio devido às enchentes que afetaram o estado do Rio Grande do Sul, voltou a funcionar parcialmente com intervalos de 35 minutos entre as viagens, no trecho entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo. O horário de funcionamento é das 8h às 18h. A operação emergencial não terá cobrança de passagem, uma vez que os sistemas de bilhetes da Trensurb foram afetados pela calamidade e estão inoperantes.

A expectativa é atender cerca de 30 mil pessoas. Para garantir o funcionamento, dois trens circularão no trecho Mathias Velho – Unisinos por ambos os lados da ferrovia, enquanto um único trem fará o trajeto de ida e volta entre as estações Unisinos e Novo Hamburgo, com um transbordo na Estação Unisinos para quem for seguir viagem.

A Trensurb explicou que essa mudança ocorre devido à necessidade de preservar os trens do alagamento do pátio da empresa, localizado no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Além disso, a empresa solicitou à Metroplan, responsável pelo transporte metropolitano, que tome as providências necessárias para atender os usuários que irão desembarcar e embarcar na Estação Mathias Velho.

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul também garantiu uma operação especial de segurança pública nas estações para garantir o bom funcionamento do serviço de transporte. Com a retomada das operações, a Trensurb busca minimizar os impactos causados pelas enchentes e garantir a mobilidade dos cidadãos na região metropolitana de Porto Alegre.

*Reportagem produzida com auxílio de IA