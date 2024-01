Trenzinho da Alegria tomba em Minas Gerais e deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um “Trenzinho da Alegria” na cidade de Carmo do Paranaíba, localizada a 362 km de Belo Horizonte, Minas Gerais. O incidente ocorreu no último domingo, 21, e foi registrado pelo sistema de monitoramento por câmeras da cidade, conhecido como Olho Vivo. O vídeo mostra que o motorista do veículo tentou fazer um retorno em uma avenida, mas acabou virando o trenzinho no meio da rua. Por pouco, o veículo não subiu na calçada. Quando já estava no sentido contrário da via, a parte de trás do trenzinho tombou. De acordo com a Polícia Militar, um adolescente de 13 anos e duas mulheres, de 24 e 44 anos, ficaram feridos no acidente. O motorista do trenzinho é um idoso de 74 anos, que foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas. A PM informou que o veículo foi apreendido, pois estava em situação irregular e sem placa de identificação. O “Trenzinho da Alegria” é um veículo utilizado para passeios turísticos e eventos festivos, geralmente decorado com temas infantis e colorido.

Acidente com ‘Trenzinho da Alegria’ deixa feridos em Carmo do Paranaíba pic.twitter.com/JYKxyYGj4J — Por Dentro de Minas (@pordentrodemg) January 23, 2024