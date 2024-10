Três acusados morrem em confronto com a PM em Vale Verde, facção criminosa é desarticulada em operação

Os três acusados perderam a vida após um confronto intenso com a Polícia Militar, na tarde deste domingo (27) de outubro, em Vale Verde, distrito de Porto Seguro. De acordo com a Rondesp Sul, as equipes se deslocaram para a localidade após receberem informações de que criminosos armados estavam atuando no local.

Ao perceberem a chegada dos policiais, os suspeitos dispararam contra as forças de segurança, desencadeando um confronto dramático. Baleados, os três foram levados para uma unidade de saúde, onde não resistiram aos ferimentos.

A operação revelou um esquema de crime preocupante: os homens faziam parte de uma facção que vinha aterrorizando a região com ataques a traficantes rivais, deixando um rastro de medo e violência.

Na ação, os policiais apreenderam um verdadeiro arsenal, incluindo uma pistola Glock G17 9mm, um fuzil M4 556 dos EUA, carregadores de munições diversas, duas granadas e uma vasta quantidade de drogas, como maconha, cocaína e crack.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. Os corpos dos suspeitos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) e aguardam a identificação.

A ação representa um duro golpe contra o crime organizado no extremo sul da Bahia, trazendo esperança de segurança e alívio aos moradores de Vale Verde.