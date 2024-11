Três escândalos atribuídos a Donald Trump no filme O Aprendiz

Não foi por acaso que O Aprendiz provocou tanta fúria em Donald Trump. Lançado mundialmente na competição pela Palma de Ouro, no Festival de Cannes, em maio, e recém-chegado ao Brasil, o longa escancara a ascensão do empresário ao topo da lista dos homens mais ricos dos Estados Unidos. O presidente eleito dos EUA chegou a ameaçar processar os produtores para impedir estreia do filme, o que impactou na distribuição da produção no país.

Isso porque, em meio à feroz corrida eleitoral contra democrata Kamala Harris, Trump foi retratado no filme como um ser egocêntrico, mentiroso e violento, disposto a descartar até mesmo figuras muito próximas quando elas não mais úteis, como Roy Cohn — o controverso advogado que se notabilizou por sua dureza e lealdade questionável.

Confira 5 escândalos que o filme atribui a Donald Trump:

Abuso sexual

Uma das cenas mais fortes de O Aprendiz mostra Donald Trump agredindo a abusando sexualmente de sua então esposa, Ivana Trump, com quem foi casado de de 1977 a 1990. O momento indigesto nasceu de um relato da própria Ivana revelado na biografia Lost Tycoon.

O caso teria ocorrido em 1989, após Trump se submeter a uma cirurgia de redução do couro cabeludo para tratar a calvície. Ele teria ficado irritado com a dor intensa e, segundo depoimento de Ivana, a agrediu fisicamente e forçou uma relação sexual.

Em 1993, quando o relato se tornou público, Ivana esclareceu que, apesar de se sentir violada, não queria que o termo “estupro” fosse interpretado de forma literal.

Manipulação da Justiça

O Aprendiz foca na relação de Donald Trump com Roy Cohn para mostrar a ascenção financeira e de influência de Donald Trump. Essa amizade teria começado, sobretudo, pelo fato de Cohn ser conhecido como um profissional disposto a tudo — até mesmo a chantagear promotores e juízes. Foi assim que Donald Trump teria conseguido algumas de suas vitórias, como a isenção de impostos para construir um de seus luxuosos empreendimentos imobiliários.

Abandono de amigo com HIV

Trump via Roy Cohn como um pai e Cohn via Trump como uma figura a ser moldada e algo mais. Quando Trump anunciou que ia se casar com a modelo Ivana, a relação entre mentor e discípulo começou a azedar. Apesar da relação próxima, Roy morreu sozinho em 1986, vítima da Aids, doença que negou ter até o fim da vida.

Além de retratar como se deu esse abandono, O Aprendiz mostram cenas que exploram a crueldade com que Trump passou a tratar o amigo, após desconfiar de seu diagnóstico. Em uma das cenas, Ivana Trump chega a alertar Cohn de que um presente dado pelo empresário a ele, como sendo de metais e pedras de luxo, era, na verdade, falso.