Três homens que ajudaram em fuga de presídio na Bahia morrem em confronto com policiais

Três homens suspeitos de atuar na fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, morreram em confronto com policiais. A fuga ocorreu na noite da última quinta-feira (12) e até a tarde deste sábado (14) nenhum dos fugitivos foi localizado. Os três que morreram nesta sexta foram identificados como Jaione Santos de Souza, 33 anos; David Silva Souza, 32, o David Cabeção; e Fernando Correia Santos, 35, o Neguinho Fernando.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o primeiro confronto ocorreu na manhã de sexta-feira (13) no bairro Juca Rosa. Jaione Santos de Souza e um comparsa teriam invadido uma casa ao perceber a aproximação dos policiais. O suspeito correu em direção aos fundos da residência e passou a disparar contra as equipes. No confronto, Jaione foi ferido e morreu a caminho do Hospital Regional de Eunápolis.

Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38, 15 munições de fuzil 762, duas munições de calibre 38 intactas e cinco deflagradas.

Os outros dois confrontos aconteceram na noite desta sexta e resultaram nas mortes de David Silva Souza, que teria invadido uma residência na Rua Belmonte e feito uma pessoa refém; e Fernando Correia Santos, o Neguinho Fernando. O último é um dos líderes da facção PCE e teria sido um dos mentores da fuga do presídio. Ele chegou a ser levado para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu.