Três irmãos são mortos a tiros em Porto Seguro

Três irmãos foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira (25) no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro. Um quarto ocupante do veículo, um amigo da família, ficou ferido e foi socorrido para o hospital. Um dos irmãos, morador de Vera Cruz, trabalhava como motorista de lotação, enquanto outro residia em Porto Seguro. Antônio Marcos, que morava em São Paulo, estava visitando a família para passar o fim de ano.

Segundo informações da polícia ao Radar News, parceiro do Bahia Notícias, as vítimas, identificadas como Adailton Paula da Silva, 49 anos, Ademilton Paula da Silva, 47, e Antônio Marcos dos Anjos, 42, podem ter sido alvos de um ataque por engano, durante um tiroteio entre facções rivais na região.

Segundo relatos de testemunhas, um grupo de cerca de oito criminosos, fortemente armados e com os rostos cobertos, disparava indiscriminadamente na rua, intimidando os moradores e transeuntes. O veículo em que as vítimas estavam foi atingido por diversos disparos, e os ocupantes, que não tinham envolvimento com o crime, acabaram sendo atingidos.

O amigo que sobreviveu ao ataque relatou à polícia que se fingiu de morto para escapar dos disparos. Ele contou que, após ser atingido, se deitou no banco traseiro e se cobriu com o corpo de outro ocupante do veículo.

A polícia investiga o caso e busca identificar os autores do crime. O episódio chocou a comunidade local e gerou grande repercussão nas redes sociais.