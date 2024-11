Três irmãos são mortos a tiros no Norte baiano; vítimas tinham entre 38 e 47 anos

Policiais civis de Sento Sé, no Sertão do São Francisco, Norte baiano, procuram nesta quinta-feira (7) pelos autores de um triplo homicídio. As vítimas eram irmãos e foram encontrados mortos na última terça-feira (5). Eles foram identificados como: Julio Ferreira Clarindo e Denivaldo Ferreira Clarindo, ambos de 38 anos; e Rufino Ferreira Neto; de 47.

Segundo a Polícia Civil, os corpos tinham marcas de tiros e foram localizados na Ilha das Lontras, povoado de Pau Darco, zona rural do município.