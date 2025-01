Três lojas são arrombadas em últimas 48 horas no centro comercial de Feira

Nas últimas 48 horas, três lojas foram alvo de arrombamento no centro comercial de Feira de Santana. Em uma das lojas, o prejuízo foi de cerca de R$ 10 mil. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, os donos dos estabelecimentos, que ficam na Rua Intendente Rui, estão assustados com a situação e cobram segurança.

Foto: Paulo José / Acorda Cidade

Ao site, um dos proprietários, identificado como Marlon Santos do Carmo, disse que os cerca de R$ 10 mil furtados foram em mercadorias como roupas, sapatos e bolsas. Para invadir a loja, os suspeitos entraram pelo forro. Depois, cortaram o fio da câmara de segurança.

Outro comerciante, Tuca da Silva Porto, disse que o prejuízo causado chega a R$ 7 mil. Os acusados teriam levado quase metade das mercadorias. O outro estabelecimento assaltado é uma loja de bolos.