Três mortes violentas são registradas na noite desta quinta em Feira; duas das vítimas teriam cometido assaltos

A noite desta quinta-feira (12) em Feira de Santana registrou três homicídios. Duas das vítimas não tiveram os nomes identificados. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, um dos casos ocorreu no bairro Tomba. A vítima, identificada como Ricardo Silva dos Santos, de 22 anos, estava em uma motocicleta quando foi atingido por disparos.

Na ação, outra pessoa que estava no local também foi baleada, mas sobreviveu e conseguiu fugir. O estado de saúde dela é desconhecido. Os outros dois crimes ocorreram na região do bairro Subaé/35º BI.

Segundo informações, houve vários assaltos contra estabelecimentos do bairro e logo em seguida as mortes dos suspeitos. Uma das vítimas também foi agredida com várias pauladas e pedradas antes de vir a óbito.

Além destes três casos, um mototaxista por aplicativo foi morto no bairro Parque Getúlio Vargas durante a madrugada desta quinta-feira (12), totalizando quatro o número de homicídios no dia.