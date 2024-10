Três pessoas em situação de rua são mortas no Centro de Salvador

De acordo com informações preliminares do site Alô Juca, a suspeita é de que os autores do crime sejam integrantes da facção do Comando Vermelho, que atua na Gamboa. Os suspeitos teriam chegado em um carro e deram vários tiros em três homens e uma mulher, que seriam usuários de drogas.

Três pessoas em situação de rua foram mortas e uma ficou ferida após disparos de arma de fogo na noite de sexta-feira (11), na rua do Sodré, no bairro Dois de Julho, em Salvador.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar e a Polícia Civil reforçaram a atuação para identificar autores de ataque.

As imagens das câmeras da região da Rua do Sodré e Ladeira da Preguiça, no Centro Antigo da capital, irão auxiliar na investigação. O policiamento na região foi reforçado após o ataque.

“Equipes do 18° Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam reforço do patrulhamento e das ações de inteligência, com o objetivo de localizar os criminosos que atacaram moradores de rua, na região da Rua do Sodré e da Ladeira da Preguiça. A ocorrência aconteceu na noite desta sexta-feira, 11. Quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo. Informações sobre possíveis autores, modelo, cor e placa do veículo podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP)”, informa a nota.