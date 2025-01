Três pessoas ficam feridas em colisão entre duas motocicletas na BA-409

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre duas motocicletas na rodovia BA-409, no trecho entre os municípios de Conceição de Coité e Serrinha, na noite desta quinta-feira (2). O acidente ocorreu por volta das 18h, próximo ao bairro Cidade Jardim.

Segundo informações do Águia Resgate ao Calila Notícias, voluntários que atenderam a ocorrência, um homem identificado como Jardeson Wagner Santos Oliveira, 34 anos, conduzia uma motocicleta Honda Bros com uma passageira, Edileusa, quando colidiu com outra motocicleta pilotada por um mototaxista identificado como Clóvis.

Imagem do Hospital onde as vítimas foram encaminhadas | Foto: Reprodução / DW

Os três envolvidos são amigos. Jardeson foi encontrado inconsciente no local do acidente e precisou ser socorrido pelo SAMU para o Hospital Português — Unidade Regional de Coité.

Já Edileusa sofreu um corte na face e também foi encaminhada para o mesmo hospital. O mototaxista Clóvis apresentava desorientação e suspeita de fratura em uma das pernas.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para realizar a perícia e registrar a ocorrência.