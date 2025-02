Três pessoas morrem após colisão entre carro e ônibus no Norte baiano; vítimas voltavam de velório

Uma batida deixou três pessoas mortas e outras três feridas em um trecho da BA-210 entre Sobradinho e Sento Sé, no Sertão do São Francisco. O acidente ocorreu na noite deste domingo (2) quando um carro colidiu com um ônibus, que prestava serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para a prefeitura de Sento Sé.

Segundo a TV São Francisco, as vítimas, que estavam no carro, voltavam para casa, em Juazeiro, depois de irem a um velório em Sento Sé. Uma das vítimas foi o motorista do carro, identificado como Isnael Rocha, de 33 anos. As outras duas pessoas, que não tiveram os nomes informados, foram levados para o Hospital de Sobradinho.

Não há mais informações sobre o estado de saúde dos feridos. Após a colisão, o motorista do ônibus evadiu do local, e o veículo foi abandonado na rodovia.