Três pessoas morrem em acidente entre veículos no extremo sul da Bahia

Uma colisão entre um caminhão e uma carreta na BR-101, nas proximidades de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na tarde de terça-feira (8), resultou em três mortes.

O acidente entre um caminhão munck, utilizado para operações de içamento de cargas, e uma carreta carregada com máquinas de construção civil, no Km 709, fez com que os veículos pegassem fogo, inclusive, o motorista da carreta, identificado com Fausto Andrade, de 38 anos, teria morrido carbonizado. Dois corpos foram levados para o Instituto Médico Legal.