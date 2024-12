Três pessoas morrem soterradas em Taubaté, no interior de São Paulo

Três pessoas que estavam em uma casa no bairro Barreiro, em Taubaté, no interior paulista, morreram soterradas nessa sexta-feira (27). O soterramento aconteceu por volta das 17h30, envolvendo mais três pessoas. Gustavo Santos Scacaparozzi, 42 anos, ficou parcialmente soterrado e após ser resgatado foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté. As duas outras pessoas, crianças, não sofreram nenhuma lesão. Os falecidos são Carla Sírio Leite, 38 anos e Geovane Matsuda, 34 anos, casados. Maurício era caseiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chuvas de ontem (27) atingiram 21 municípios. Além dos três mortos, deixaram três pessoas feridas, 17 desabrigadas, 29 desalojadas. Quase 32 mil unidades ficaram sem energia elétrica.

Entre as ocorrências, o Corpo de Bombeiros registrou alagamentos com interdição de rodovia, queda de postes e árvores em Caieiras; alagamentos, queda de árvores e deslizamentos em Campinas; deslizamento de terra em fundos de residências e pontos de alagamento em Campo Limpo Paulista; deslizamento de terra afetando cinco residências, pontos de alagamento e queda de árvores em Francisco Morato.

Em Franco da Rocha houve extravasamento de córrego e pontos de alagamento; na capital paulista houve pontos de alagamento e queda de árvores; em Bertioga, deslizamento de terra na Rodovia Mogi-Bertioga; em Jundiaí, uma queda de árvore sobre residência deixou uma vítima leve e dois desalojados; em Suzano, 80 residências ficaram alagadas e houve deslizamentos; em Vinhedo, houve queda de árvores, alagamentos e interdição parcial da marginal Anhanguera.

Deslizamento, obstrução de vias e alagamentos atingiram Mogi das Cruzes; em Guarulhos foram registrados alagamentos e queda de árvores; em Monte Mor, alagamentos com interdição de vias; em Mauá, deslizamento próximo a residências; em Estiva Gerbi, alagamentos com interdição de vias. Em Valinhos uma árvore caiu sobre uma residência e o veículo, além de um extravasamento de rio. Em Santa Isabel, houve deslizamentos e alagamentos. Lorena também teve alagamentos, além de queda de árvores. Em Guaratinguetá, foram registrados alagamentos. Em Indaiatuba, uma pequena ponte teve que ser interditada.