Três pessoas são hospitalizadas após incêndio em shopping no Brás

Nesta quarta-feira (30), a Defesa Civil foi acionada para apoiar um incêndio no Shopping 25, localizado no Brás. As chamas tomaram conta do 2º pavimento do edifício, e as equipes estão realizando combate tanto externo quanto interno, com foco no 1º andar. A edificação vizinha já foi evacuada, e, até o momento, o fogo não está se espalhando para outras áreas. Três pessoas sofreram lesões leves devido à inalação de fumaça e foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Tatuapé. No local, estão presentes representantes de concessionárias, como CET, Sabesp e Enel, além do Inspetor Malta, da Defesa Civil do município e do Subprefeito da Sé. Estima-se que cerca de 200 pequenas lojas tenham sido atingidas pelo incêndio, que resultou no colapso do telhado. Entretanto, a Defesa Civil informa que não há risco de colapso estrutural total da edificação.