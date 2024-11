Três pessoas são mortas a tiros em bar no Norte baiano; dois colombianos, pai e filho, estão entre vítimas

Um triplo homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira (1°) em Juazeiro, no Sertão do São Francisco. As vítimas – dois colombianos, pai e filho, e uma mulher brasileira – foram identificadas como Adrian Eliecer Restreto Toro, de 31 anos; José Miguel Restrepo Ruiz, de 13; e Daniella Serode Macedo Almeida, de 36.

Segundo o Rede GN, parceiro do Bahia Notícias, os três estavam em um bar na Rua do Coliseu, no Centro da cidade, quando foram mortos. Uma equipe do Samu foi acionada, mas as vítimas já não tinham sinais de vida.

Até o início da manhã deste sábado (2) não havia informações sobre identificação de suspeitos. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro.