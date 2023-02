Três pessoas são presas durante operação em Jequié

Três integrantes de um grupo criminoso foram presos durante a Operação Caatinga Segura, deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (1º). Dois homens foram presos em flagrante dentro de uma propriedade, na zona rural do município de Itagy. Com a dupla foram apreendidos quatro tabletes de maconha, pesando aproximadamente quatro quilos, duas espingardas e um revólver calibre 38, com munições.

Durante as ações que acontecem em cinco bairros de Jequié e nas outras regiões da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), o integrante de um grupo criminoso teve o mandado de prisão cumprido, no bairro de São Luiz. As medidas cautelares também cumprem mandados de busca e apreensão nos bairros de Jequiezinho, Curral Novo, Joaquim Romão e no povoado de Barragem de Pedra.

Mais 80 policiais de equipes do Setor de Investigação da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), das Delegacias Territoriais (DTs), de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), de Jequié, além das 9ª, 10ª, 20ª e 21ª Coorpins de Brumado, Itapetinga e Vitória da Conquista, e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Depin e Cati Central), atuam na operação.