Três pessoas são soterradas após imóvel desabar em Salvador

Três pessoas foram soterradas após um imóvel desabar, neste domingo (14), no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Elas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e já foram encaminhadas a unidades de saúde.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), sete pessoas moravam no local, e três foram atingidas pelo soterramento, que afetou a parte do fundo da casa. Duas delas estão fora de risco e uma segue em observação.

Além da Codesal, atuam na ocorrência equipes das secretarias de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e de Manutenção (Seman), além da Prefeitura-Bairro.