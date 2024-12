Três PMs são presos em operações que investigam mortes em Jequié; cidade teve polícia mais letal do país em 2023

Três policiais militares foram presos em uma operação deflagrada nesta terça-feira (17) pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) em parceria com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). As ações investigam a morte de três jovens, inicialmente informadas como decorrentes de resistência armada. Dois dos agentes foram presos em Jequié, no Sudoeste; e um em Ilhéus, no Litoral Sul; sendo que dois deles foram presos com drogas.

Além dos mandados de prisão, dez de busca e apreensão foram cumpridos em Jequié, Ilhéus e Lafaiete Coutinho, também no Sudoeste.

Segundo o MP-BA, uma das operações, denominada “Anunciação”, tem por objeto a investigação das circunstâncias da morte de Joelson Macedo dos Santos Gomes, ocorrida em fevereiro de 2023. A operação “Faxina” visa elucidar a morte de Eric Pereira Maciel, ocorrida no último mês de janeiro de 2024. Já a operação “Choque de Ordem” dá andamento à investigação da morte de Kailan Oliveira de Jesus, ocorrida em maio de 2023.

Ainda segundo o MP-BA, em todos os três casos, ocorridos em Jequié, as apurações apontam suspeita de homicídio, com invasões de domicílios, execuções de pessoas rendidas e até mesmo posterior alteração das cenas dos crimes.

As operações ocorrem de forma integrada pelo MP-BA, por meio dos grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Corregedoria da Polícia Militar e da Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force).

Segundo Anuário de 2024 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho deste ano, Jequié lidera o “ranking nacional” de letalidade policial. Em 2023, a cidade registrou 74 mortes por intervenção policial, o que correspondeu a quase 55% do total, com de taxa de 46,6 MDIPS para cada 100 mil habitantes.