Três suspeitos são baleados em confronto com PMs em Tancredo Neves

Três homens foram baleados durante um confronto com a Polícia Militar no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na tarde desta quarta-feira (12). De acordo com Secretaria de Segurança Pública (SSP), um laboratório de drogas foi desmontado durante a ação, e foram apreendidos uma arma semiautomática e R$ 14,7 mil em dinheiro.

Os flagrantes aconteceram na localidade de Buracão, bairro de Tancredo Neves, e no Coroado, em São Marcos, durante a Operação Intensificação.

Em Buracão, os suspeitos armados perceberam a aproximação policial e dispararam contra as equipes, mas acabaram feridos pelos policiais. Uma grande quantidade de entorpecentes também foi apreendida com o trio. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Já na localidade de Coroado, um homem suspeito de participação no tráfico de drogas foi alcançado com R$ 14,7 mil em dinheiro.

Segundo o comandante da Região Central, coronel Antônio Carlos Magalhães Silva, o suspeito será conduzido para o Departamento Repressão e Combate ao Crime Organizado.

As equipes permanecem nos bairros de Tancredo Neves, Sussuarana e São Marcos e região.

Operação policial

Mais de 150 policiais são empregados no reforço que tem o objetivo de aumentar a sensação de segurança e teve início na noite de terça-feira.

Além do patrulhamento das Companhias Independentes do Comando Regional de Policiamento Central, também participam da ação unidades especializadas da Polícia Militar. No total, cerca de 160 policiais atuam na região.

“Estamos sufocando a área em continuidade a outras ações que vem ocorrendo, principalmente na região de Tancredo Neves. São incursões que visam não só a prisão de suspeitos, mas também o levantamento de situações que podem atrapalhar o trabalho da polícia, como a existência de barricadas que impedem a circulação das viaturas Ao longo dos últimos dias, tivemos várias ações nesse sentido”, afirma o comandante da Região Central, coronel Antônio Carlos Magalhães da Silva.

Ainda segundo ele, o reforço nos bairros também auxilia na aproximação com a comunidade, que pode ajudar através do 181. “Com as equipes nas ruas, assim que recebemos informes do 181, fazemos a verificação de imediato. Todos só têm a ganhar com essa parceria população e polícia, por isso contamos com a colaboração com denúncias “, reforçou.