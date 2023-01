Trezentos abdominais: vale a pena tentar o treino de Bruna Griphao?

A participação da atriz Bruna Griphao no reality Big Brother tem dado o que falar tanto dentro, quanto fora da casa. O abdômen travado da jovem levou a questionamentos sobre sua rotina de treinos.

O personal trainer da atriz, Ricardo Lapa, revelou que Bruna treina duas vezes por dia e faz entre 200 e 300 abdominais a cada sessão. Seria esse o segredo da barriga trincada?

O professor de educação física Vitor Vicente da Silva, que também é personal trainer, esclarece que não basta se “matar” no treino de hoje para conseguir um abdômen sarado como o de Bruna.

“A maioria das pessoas quer resultados do dia para noite. Mas, um físico como o dela exige paciência e dedicação e demanda anos para ser construído”, afirma.

Em sua apresentação para o BBB, Bruna afirmou que foi atleta de natação do Fluminense na adolescência. Ou seja, sua atual constituição física já vem sendo moldada há anos.

Como definir o abdômenSilva esclarece que uma barriga de músculos aparentes depende da diminuição do percentual de gordura do corpo. “O que torna a musculatura aparente é a perda de gordura. Quanto menor o percentual de gordura no corpo, mais aparente vai ser a musculatura abdominal“, aponta o educador físico.

A estimulação de forma excessiva e sem descanso, com séries gigantescas, pode levar não só à fadiga, mas também a lesões na região. O abdominal, se feito de forma errada, sobrecarrega ainda a cervical e o pescoço.

O treinador destaca ainda a importância de buscar uma rotina adequada à realidade do aluno. “Não adianta querer fazer o treino de outra pessoa. O ideal é contar com a orientação de um profissional para avaliar quais são os pontos a serem trabalhados no seu corpo”, afirma Silva.

E, por fim, dieta. Sem alimentação balanceada, é impossível ter a barriga travada.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.