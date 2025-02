TRF1 retomará atividades presenciais no Fórum Teixeira de Freitas nesta terça-feira

O TRF1 autorizou a retomada do atendimento presencial externo e do regime de trabalho presencial no Fórum Teixeira de Freitas, localizado em Sussuarana, em Salvador. A decisão foi assinada pela direção do Foro da Seção Judiciária da Bahia e é válida a partir desta terça (4). O trabalho remoto foi adotado na última sexta (31), em função da intensificação dos tiroteios no bairro.

A Ordem dos Advogados seccional Bahia (OAB-BA), na sexta (31), após tomar conhecimento da decisão, a seccional enviou um ofício ao Tribunal Regional, solicitando, com urgência, que reconsiderasse a adoção do teletrabalho.