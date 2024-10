Tributária: CCJ do Senado terá 11 audiências sobre regulamentação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado terá 11 audiências públicas para debater o texto principal da regulamentação da reforma tributária. O número de audiências foi estabelecido no plano de trabalho aprovado na comissão nesta quarta-feira (23/10).

A aprovação do plano foi o pontapé inicial da retomada da discussão da regulamentação da tributária no Senado. O texto principal é o Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024, que institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), conhecido como imposto do pecado.

Até o momento, mais de 1,4 mil propostas de alterações no projeto já foram apresentadas pelos senadores. As audiências públicas para debate da regulamentação começam na próxima terça-feira (29/10).

O relator do projeto, senador Eduardo Braga (MDB-AM), foi o responsável por construir essa calendário de audiências. Os encontros terão a participação de representantes do governo federal, dos governos estaduais e municipais, e também de representantes da sociedade civil. Eles serão realizados na CCJ até 14 de novembro.

Leia abaixo o calendário com as temáticas a serem debatidas: