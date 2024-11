Trilha deixa “cicatriz” em ponto turístico de MT e assusta visitantes

Visível a quilômetros de distância, a trilha de acesso ao pico do Monumento Natural Morro de Santo Antônio, localizado em Santo Antônio de Leverger (a 27 km de Cuiabá-MT), tem deixado moradores e visitantes surpresos e “revoltados”.

“Uma ferida aberta da base ao pico do morro. Ferida essa que poderá tornar-se erosões e corredeiras durante as chuvas devido à constituição do solo”, publicou em suas redes sociais o arquiteto e artista plástico Hamilton Leitão Batista, após uma visita ao local no último domingo (11/11).

