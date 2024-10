Trilheiros resgatam filhotes caninos abandonados em floresta

Em Missouri, nos Estados Unidos, um grupo de trilheiros seguia a programação usual de um passeio ao ar livre quando encontraram uma pilha de filhotes em volta do tronco de uma árvore. A mãe dos bebês estava ao lado, com o olhar fixo na ninhada, relutando em manter a atenção apesar da severa nutrição que a abalava.

Os 11 pets eram recém-nascidos, e estavam sendo cuidados pela cadela, que parecia assustada com a movimentação. Incapazes de deixar os cães sozinhos na região, o grupo encerrou a trilha de imediato para iniciar o resgate.

Decididos a levar os pets para os cuidados veterinários adequados, os trilheiros conquistaram com calma a confiança da mãe dos filhotes, até que pouco a pouco, conseguiram colocar todos os cachorros no carro. Os animais foram levados para a sede da instituição Stray Rescue of St. Louis (SRSL), que cuida de pets em situações de vulnerabilidade, sem custos.

1 de 5

O pet traz alegria ao lar

Freepik

2 de 5

Cuidar da dieta do seu pet é importante para promover saúde

Lum3n/ Pezels

3 de 5

Cuidar adequadamente do animal é missão do tutor

Reprodução/Alto Astral

4 de 5

A ração tradicional todos os dias pode parecer pouco atraente para os cães

Reprodução/GettyImages

5 de 5

É preciso ter cuidado com a saúde bucal dos animais

Reprodução/ Freepik

Felizmente, os 11 filhotes foram acolhidos, e estavam com saúde, além de bem alimentados, ao contrário da mãe. A cadela estava em estado de desnutrição grave e desidratação severa, indicando que ela estava dando tudo de si para continuar cuidando dos bebês caninos.

Em entrevista ao site The Dodo, Natalie Thomson, do SRDS, contou que a pet é muito carinhosa. “Ela nos deixou segurá-los quando eles chegaram e acariciá-la, embora ela fosse muito tímida e não soubesse o que fazer com todo esse carinho.”

Os pets até já receberam nomes especialmente escolhidos para eles.

Agora, os cães estão sob os cuidados da equipe, que tem tentado deixá-los o mais confortável possível para que a mãe consiga amamentar os filhotes.