Trio acusado de roubar moto e matar empresário na Fercal é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira (6/2), os três suspeitos de roubar e matar o empresário Eliel do Nascimento de Sousa, 38 anos (foto em destaque). Dono de uma loja de motocicletas na Fercal, Eliel foi dado como desaparecido em 26 de dezembro último, mas acabou encontrado morto no dia seguinte, em um matagal próximo a uma fábrica de cimento em Sobradinho, com marcas de tiros pelo corpo.

Um dos suspeitos foi preso no município de Arinos (MG), e os outros dois, na Fercal. As identidades dos criminosos não haviam sido reveladas até a última atualização desta reportagem.

A coluna Na Mira apurou que o trio teria cometido o latrocínio por causa de uma motocicleta. O suspeito preso em Arinos estava em posse do motor do veículo na cidade mineira.

2 imagens 1 de 2 Corpo de empresário é encontrado com sinais de violência em Sobradinho Material obtido pelo Metrópoles 2 de 2 Vídeo mostra suspeitos de matarem empresário do DF na cena do crime Material obtido pelo Metrópoles

Um vídeo divulgado à época dos fatos flagrou dois motociclistas na mesma região de mata onde Eliel foi encontrado. Reveja:

Os suspeitos devem responder pelo crime de latrocínio.