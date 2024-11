Trio é preso com 200 kg de cocaína a caminho do Porto de Santos

São Paulo — Três homens foram presos neste domingo (3/10) com um carregamento de 200 kg de cocaína na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a droga, dividida em 200 tijolos e escondida em uma caminhonete Fiat Toro, tinha como destino o Porto de Santos.

O trio foi interceptado por uma equipe da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Santos, que apura um esquema envolvendo o uso de galpões e imóveis do município de Campinas e região para armazenar drogas que posteriormente são trazidas aos municípios do litoral.

Os policiais já tinham verificado que caminhões são empregados para o transporte das drogas até essas regiões, onde é feito o transbordo para veículos de passeio que conduzem a droga até os entrepostos do crime.

Com informações sobre o uso da caminhonete apreendida, a equipe da Dise foi até o interior do estado para monitorar as atividades do automóvel. Na altura de Paulínia, o veículo estacionou no acostamento. Ao serem questionados, os suspeitos demonstraram nervosismo, disseram que estavam transportando palhetes e não quiseram mostrar a carga.

Eles foram levados para a sede da Dise em Santos, onde a caminhonete foi vistoriada e a droga foi encontrada. Ainda foram localizados R$ 16.500 em espécie.

Os três indivíduos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Seus nomes não foram divulgados.