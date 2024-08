Trio é preso com carro roubado ao furtar adega na zona oeste de SP

São Paulo — Três criminosos foram presos em flagrante na madrugada deste domingo (25/8) ao furtar uma adega em Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Para cometer o crime, o trio usou um veículo que tinha sido roubado no dia 22 de agosto de um casal de idosos.

Segundo a Polícia Militar (PM), foi feito um chamado por volta das 2h30 informando que um estabelecimento comercial tinha sido alvo dos criminosos. Durante a aproximação, os policiais perceberam que um homem e uma mulher corriam pela Rua Antônio Alarcon.

Na abordagem, os PMs não encontraram nada com a dupla, mas viram um carro um pouco à frente, com as mesmas características de um que foi roubado na última quinta-feira (22/8).

Na ocasião, criminosos renderam um casal de idosos, que foram agredidos e tiveram o carro e ferramentas de trabalho levados.

Os PMs encontraram um terceiro homem dentro do veículo, confirmando que estava junto com os outros dois abordados.

Na adega, a PM notou que a fechadura tinha sido arrombada e que 169 mercadorias, no valor de quase R$ 12 mil, já estavam separadas. O trio foi preso e levado ao 91º DP (Ceagesp).