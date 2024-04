Trio é preso por montar “central telefônica” para golpes financeiros

São Paulo – Três homens foram presos em flagrante nessa quinta-feira (4/4) suspeitos de terem criado uma espécie de “central telefônica” para a aplicação de golpes financeiros no bairro Rio Acima, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo.

Além dos suspeitos, de 20, 21 e 24 anos, a Polícia Civil também apreendeu um carro, três computadores e celulares. O material foi encaminhado à perícia.

central 3

Carro apreendido pela polícia Divulgação/Polícia Civil

central 2

Polícia apreendeu celulares e computadores Divulgação/Polícia Civil

central 1

Polícia apreendeu celulares e computadores Divulgação/Polícia Civil

central 4

Local onde os suspeitos foram presos Divulgação/Polícia Civil

Durante as investigações, os agentes da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber) descobriram que uma rede de computadores, com um programa que simulava gravações de centrais de atendimento ao cliente de instituições financeiras, estava instalado no local com a finalidade de obter dados das vítimas.

Os investigadores chegaram ao endereço depois de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. No momento do flagrante, os suspeitos tentaram fugir, sendo que dois foram presos ainda no imóvel e o terceiro em um matagal. Um quarto envolvido conseguiu fugir.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Mairiporã, onde o caso foi registrado como associação criminosa, estelionato e furto.