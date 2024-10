Trio que explica disparidades entre nações pobres e ricas ganha prêmio Nobel de Economia

Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson foram laureados com o Prêmio Nobel de Economia em 2024, em reconhecimento às suas pesquisas sobre as disparidades de riqueza entre diferentes países. O comitê responsável pela premiação ressaltou que as investigações desses economistas contribuíram significativamente para a compreensão das razões que levam algumas nações a prosperar enquanto outras permanecem em dificuldades. Além disso, o comitê destacou a importância das instituições na formação da prosperidade.

Acemoglu e Johnson, que lecionam no Massachusetts Institute of Technology (MIT), e Robinson, professor na Universidade de Chicago, são também os autores do influente livro “Porque as Nações Falham”. A obra explora as origens das instituições e como estas influenciam o desenvolvimento econômico, especialmente em contextos históricos de colonialismo. Durante a coletiva de imprensa, Acemoglu manifestou sua surpresa e gratidão pela honraria recebida. Ele enfatizou que suas pesquisas buscam entender as raízes das instituições e as repercussões que o colonialismo teve sobre os países ao longo do tempo, refletindo sobre como essas dinâmicas moldam a riqueza e a pobreza.

O Nobel de Economia encerra a premiação, que trouxe outros anúncios significativos. O Nobel da Paz foi concedido à organização japonesa Nihon Hidankyo, reconhecendo seu trabalho em seus estudos sobre a ameaça nuclear e os direitos humanos. Por sua vez, o Nobel de Física foi atribuído a John Hopfield e Geoffrey Hinton, em virtude de suas contribuições inovadoras ao campo do aprendizado de máquina, especialmente no desenvolvimento de redes neurais artificiais.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA