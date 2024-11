Trio tenta fugir de blitz e é alcançado por PM na Região Metropolitana de Salvador

Policiais militares prenderam na noite desta sexta-feira (15) três homens em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), militares da 36ª CIPM faziam uma blitz na localidade conhecida como Curva do S, no bairro Botafogo, quando perceberam um veículo realizando manobras perigosas, na tentativa de fugir da abordagem policial. O automóvel foi alcançado e interceptado. Três ocupantes estavam no veículo.