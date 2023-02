Trios do Carnaval 2023 começam a ser periciados pelo DPT e Corpo de Bombeiros

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia iniciam nesta segunda-feira (6) a vistoria dos trios elétricos, carros de apoio e outros automóveis que irão desfilar durante o Carnaval 2023. As inspeções acontecem no Parque de Exposições de Salvador, localizado na avenida Luís Viana Filho (Paralela).

A auditoria dos veículos acontece de hoje, das 8 às 18 horas, até a sexta-feira (10). Automóveis que apresentarem algum defeito deverão realizar a correção para passar novamente por exame, antes de serem liberados.

O perito criminal Antônio Delfino, coordenador de Perícias Externas do Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto (Icap) do Departamento de Polícia Técnica (DPT), explicou que a inspeção vai avaliar as condições de tráfico de cada trio, estrutura completa, direção, pneus, suspensão e outros itens.

“Os carros são testados para identificação e correção de qualquer defeito que possa colocar em risco a segurança do folião e daqueles que estarão no circuito trabalhando. Aqueles que apresentarem um defeito farão a correção e voltam para passar novamente pela revista”, falou ao explicar o processo de análise.

No último Carnaval, em 2020, 116 trios e carros de apoio foram verificados pelas equipes. Outros profissionais estaduais e municipais também atuarão na operação.