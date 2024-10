Troca de Elmar por Hugo nas viagens de Lira expõe articulações

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ainda não anunciou oficialmente apoio a uma das candidaturas para sucedê-lo na presidência da Casa Legislativa. No entanto, nos bastidores, os deputados têm destacado o simbolismo da troca do líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), pelo líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), em viagens do político alagoano.

Em setembro, em almoço com líderes partidários, Arthur Lira comunicou o apoio dele à candidatura de Hugo Motta. Desde então, o presidente da Câmara tem trabalhado na articulação política para construção de um consenso em torno do nome do líder do Republicanos. O maior desafio de Lira será alinhar os desejos dos deputados do PL e do PT, que possuem interesses divergentes, mas ambos pleiteiam certos benefícios com a eleição da Câmara.

Elmar Nascimento era tido como o favorito para substituir Lira. Apesar disso, o nome dele foi preterido depois que o presidente do Republicanos, Marcos Perreira (SP), desistiu da corrida pela cadeira do político alagoano e anunciou a candidatura de Motta.

Com o movimento de Marcos Pereira, Hugo Motta ganhou mais espaço nas agendas externas de Lira.

Na segunda-feira (21/10), Lira marcou presença na abertura da 24ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol e estava acompanhado de Hugo Motta. Sem indicar apoio ao líder do Republicanos, o presidente da Casa destacou que irá indicar apoio à eleição da Câmara depois das municipais, marcadas para domingo (27/10).

“Vou falar e me pronunciar no momento adequado. Toda imprensa especulou, há mais de um ano, que meu candidato era Elmar Nascimento, que é meu amigo”, disse Lira.

Já na próxima semana, a expectativa é de que Lira e Hugo Motta participem da Conferência Brasil-Reino Unido, que contará com a presença de outros políticos, como o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do senador Davi Alcolumbre (União-AP), candidato à presidência da Casa Alta.

O evento está previsto na agenda de Motta, que foi convidado pelo ex-governador de São Paulo João Doria para comparecer à cerimônia.

Elmar Nascimento, que era amigo pessoal de Lira, tem demonstrado a interlocutores descontentamento com o presidente da Câmara. O deputado baiano e o político alagoano conversaram pela última vez na semana passada, mas o diálogo não passou de troca de informações institucionais a respeito do funcionamento da Casa e teria durado poucos segundos.

Lira, por outro lado, tem comunicado a pessoas próximas de que a amizade com Elmar Nascimento não está abalada, apesar de ter preterido o líder do União Brasil pelo líder do Republicanos.