Troca de tiros em Porto Seguro: Suspeito é baleado e apreensão de drogas em operação no bairro Baianão

Na madrugada deste domingo (03) de novembro, a silêncio noturno foi quebrado no bairro Baianão em Porto Seguro, ao som de uma intensa troca de tiros. Guarnições da Polícia Militar do 8° Batalhão realizaram rondas de rotina quando se depararam com dois homens em atitude suspeita sobre uma motocicleta. Durante a abordagem, os suspeitos reagiram violentamente, disparando contra os policiais, que revidaram para se defender.

O confronto aconteceu na Praça do Coelho, um ponto central do bairro. Após o debate, os homens procuraram fugir. Porém, num dos desdobramentos da operação, a polícia encontrou um dos suspeitos baleados. Ele foi imediatamente socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas infelizmente não resistiu aos danos.

Durante a operação, a polícia apreendeu uma pistola calibre .32, uma motocicleta CG Titan, um celular e uma quantidade expressiva de entorpecentes (35 buchas de maconha, 9 pedras de crack e 87 papelotes de cocaína). Todo o material foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, que agora intensifica as investigações para localizar o segundo suspeito, que conseguiu escapar.

Esse episódio ressalta a importância das ações de patrulhamento e da coragem dos policiais em enfrentar situações de alto risco, reafirmando o compromisso com a segurança pública em Porto Seguro. A caçada pelo segundo envolvido continua, e o PM permanece alerta para manter a ordem e combater o tráfico na região.