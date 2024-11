Troca de tiros em São Paulo resulta em duas mortes e um ferido durante operação policial

Uma intensa troca de tiros entre policiais militares e indivíduos suspeitos de atividades criminosas resultou na morte de duas pessoas e deixou um adolescente ferido na noite deste domingo, 3, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, localizada na zona sul de São Paulo. As vítimas faziam parte de um grupo de seis pessoas que eram investigadas por roubos na área. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Campo Limpo, onde duas das vítimas não conseguiram sobreviver. O adolescente ferido permanece internado sob a vigilância da polícia. Além disso, um segundo adolescente foi apreendido e dois adultos foram detidos, todos sem ferimentos, assim como os policiais que participaram da ação.

=

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais estavam em operação de busca por criminosos na região quando avistaram os suspeitos em um veículo que havia sido furtado. Ao serem abordados, os indivíduos dispararam contra os policiais, que reagiram à agressão. O incidente foi registrado no 27° DP (Campo Belo) como morte em decorrência de intervenção policial, além de roubo e corrupção de menor. A Divisão de Homicídios do DHPP está conduzindo as investigações sobre as mortes ocorridas durante a operação policial.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias