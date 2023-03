Tropa governista encontra brecha para blindar esposa de Rui em sabatina do TCM

Líderes da bancada governista na Assembleia Legislativa encontraram uma brecha no Regimento Interno da Casa que permite restringir o acesso à sabatina da ex-primeira-dama Aline Peixoto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) apenas aos deputados que integram o colegiado. Conforme publicado ontem pela Satélite, a manobra foi traçada pela tropa de choque do governo para evitar que a esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), seja alvo de parlamentares da oposição e impedir que a sabatina seja transmitida pela emissora de TV da Assembleia. O que, em tese, multiplica o desgaste já provocado para Rui desde que sua interferência direta para colocar Aline no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) ganhou as manchetes da imprensa local e nacional.

Parlamentares ouvidos pela coluna garantem que a lacuna a ser usada pela base aliada é a ausência regras sobre o funcionamento das sessões extraordinárias nos colegiados da Casa, por onde pode passar o rolo-compressor governista.

Porteira aberta

O artigo 71 do Regimento da Assembleia assegura a livre participação de qualquer deputado nas atividades das comissões, mesmo que não sejam membros, com direito a tomar parte nos debates, mas sem direito a voto. Contudo, o dispositivo só é relativo às sessões ordinárias. Não há referências às extraordinárias, justamente o caso da sabatina da ex-primeira-dama, marcada para as 10h da próxima segunda-feira. Ao mesmo tempo, o artigo 70 dá aos integrantes dos colegiados a prerrogativa para definir se as sessões serão públicas ou secretas, sem apontar com clareza os critérios que norteiam a decisão.

Inimiga em casa

Aliados de Rui Costa colocam na conta da deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, o foco dado por grandes veículos da imprensa à operação conduzida pessoalmente pelo ministro para acomodar a esposa em um cargo vitalício e salário mensal de R$ 41 mil, fora as mordomias destinadas aos conselheiros do TCM. Para eles, o fogo amigo tem origem no duelo velado entre Gleisi e o chefe da Casa Civil da Presidência, por causa da influência obtida pelo petista baiano junto ao governo Lula após a sucessão presidencial e estadual.

Ouro de tolo

Investidores que arremataram campos maduros do estado nos leilões da Agência Nacional do Petróleo (ANP) estão bastante tensos com a iminente criação de um imposto sobre as exportações de óleo bruto, anunciada pelo Planalto. A avaliação é de que a nova taxa, inicialmente fixada em 9,2%, reduzirá as perspectivas de retorno de investimentos e as estimativas de lucro a longo prazo.

De carona

O presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Ernesto Marques, aposta nas celebrações pelo centenário da Águia de Haia para alavancar, via leis de incentivo à cultura, a captação dos R$ 7 milhões destinados ao projeto do museu Casa da Palavra Ruy Barbosa, idealizado pela entidade e entregue à curadoria do artista plástico e arquiteto Gringo Cardia.