TRT-BA revoga edital de promoção para cargo de desembargador devido ao falecimento de Luiz Tadeu

Um dia depois após publicar a abertura do edital e tornar pública a existência de uma vaga para o cargo de desembargador, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) decidiu revogar o certame. O ato da presidência da Corte foi divulgado nesta quinta-feira (7).

A promoção anunciada pelo TRT-BA era devido ao falecimento do desembargador Luiz Tadeu Leite Vieira no dia 24 de outubro, aos 72 anos. O Regional havia informado que o preenchimento da vaga se daria pelo critério de merecimento, a partir do 1º quinto de antiguidade dos juízes titulares de Varas do Trabalho.