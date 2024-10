TRT da Bahia investirá R$ 142 Mil em compra de taças de cristal, porcelana e faqueiro de aço para realização eventos

O Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª Região, localizado na Bahia, anunciou um investimento de R$ 142 mil para a aquisição de materiais destinados à realização de eventos. A corte lançou uma licitação com o objetivo de comprar uma variedade de itens, que incluem desde taças de cristal até arranjos de flores artificiais, além de aparelhos de jantar em porcelana e faqueiros em aço inox. Os materiais adquiridos serão utilizados em eventos de diferentes portes, como homenagens, reuniões de magistrados, cerimônias de posse e seminários. A iniciativa busca garantir a excelência nos serviços de protocolo público e fortalecer as relações institucionais da corte.

Entre os itens que estão na lista de compras, destacam-se púlpitos em acrílico, cadeiras empilháveis e tapetes de poliéster com estampa persa. Também estão previstos a aquisição de passadeiras vermelhas, crachás em PVC e pastas para eventos confeccionadas em papel cartão. Além disso, a lista inclui porta certificados, sacolas de papel, toalhas de mesa redondas e poltronas de madeira. Biombos decorativos, jarras de vidro e jogos americanos também fazem parte do planejamento, assim como garrafas térmicas em aço inoxidável e rechauds de inox, todos voltados para a melhoria da apresentação e funcionalidade dos eventos promovidos pela corte.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA