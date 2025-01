Trudeau anuncia renúncia, mas diz que seguirá como primeiro-ministro do Canadá até escolha de substituto

Justin Trudeau comunicou nesta segunda-feira (6) que irá renunciar a liderança do Partido Liberal e o cargo de primeiro-ministro do Canadá. No entanto, ele continuará exercendo suas funções até que um novo líder seja escolhido. Em seu discurso, Trudeau enfatizou a relevância da defesa da democracia e se autodenominou um “lutador” por essa causa.

O primeiro-ministro também abordou a situação atual do Parlamento, que, segundo ele, está “paralisado há meses”. Essa estagnação política se intensificou após a saída da ex-ministra das Finanças, Chrystia Freeland, que expressou críticas às prioridades econômicas de Trudeau. Freeland levantou preocupações sobre a abordagem do governo em relação às ameaças tarifárias do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos