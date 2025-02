Trudeau se prepara para tarifas dos EUA em reunião com Conselho Canadá-EUA

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, declarou que se reuniu com o Conselho Canadá-EUA nesta sexta-feira, 31 de janeiro, com o objetivo de encontrar soluções para evitar a imposição de tarifas pela administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trudeau enfatizou que, caso os Estados Unidos decidam seguir em frente com as tarifas, o Canadá estará preparado para reagir de forma rápida e contundente. A declaração foi feita em uma postagem no X, onde ele expressou a determinação do país em enfrentar essa situação.

A partir de amanhã, 1º de fevereiro, a Casa Branca anunciou que tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá entrarão em vigor, além de uma taxa de 10% sobre produtos provenientes da China.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias