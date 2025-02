Trump afirma que ‘definitivamente’ aplicará tarifas contra a União Europeia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou no último domingo (02) a jornalistas que em breve implementará novas tarifas sobre produtos provenientes da União Europeia. Essa decisão se alinha à sua postura de taxar também o Canadá, o México e a China, com base em um suposto desequilíbrio nas relações comerciais. Trump mencionou um déficit significativo de US$ 350 bilhões em suas transações com a UE, o que motivou sua insatisfação com os acordos existentes. “Eu não diria que há um prazo específico, mas será em breve”, declarou o republicano.

Durante suas declarações, Trump indicou que a suspensão dessas tarifas poderia ser considerada caso o Canadá e o México adotem medidas eficazes para combater a imigração irregular e o tráfico de fentanil em direção aos Estados Unidos.

Além disso, Trump criticou a crescente influência da China no Canal do Panamá, ressaltando que uma grande parte das inscrições para o uso do canal é feita em chinês, o que, segundo ele, demonstra um controle excessivo por parte do país asiático e uma ameaça à soberania financeira da América. Essa observação se insere em um contexto mais amplo de tensões comerciais que têm se intensificado globalmente.

